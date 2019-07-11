Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт

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Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» прибыла для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадт, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Во время перехода с Северного флота на Балтику военнослужащие провели ряд учений.

Парад состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

К настоящему времени для участия в мероприятии с Северного флота уже совершили переход три противодиверсионных катера и четыре судна обеспечения, передаёт Пятый канал.

Ранее сообщалось, что парусное судно «Полтава» — реплика первого линейного корабля Балтийского флота времён Петра I — прибыло в Петербург.

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