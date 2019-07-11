Подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт
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- РИА Новости
Во время перехода с Северного флота на Балтику военнослужащие провели ряд учений.
Парад состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
К настоящему времени для участия в мероприятии с Северного флота уже совершили переход три противодиверсионных катера и четыре судна обеспечения, передаёт Пятый канал.
Ранее сообщалось, что парусное судно «Полтава» — реплика первого линейного корабля Балтийского флота времён Петра I — прибыло в Петербург.