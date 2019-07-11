В Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну

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В Воронежской области обнаружили останки 15 погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает Nation News.
В Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну
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По словам поисковиков, захоронение датируется 1942 годом.

«С останками бойцов также нашли сапёрные лопатки, шлемы, целые патроны, медальоны. Ребята были молодые, 18—19 лет, видно, они только пришли с марша — у них не было предрассудка, что медальон нельзя заполнять, чтобы не умереть», — заявил в беседе с ТАСС заместитель руководителя воронежского поискового объединения «Патриот» Александр Колбешкин.

Он рассказал, что захоронить бойцов в 1942 году не успели.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Смоленской области обнаружены останки 15 участников Великой Отечественной войны и три медальона.

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