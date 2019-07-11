В Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну

В Воронежской области обнаружили останки 15 погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает Nation News.

По словам поисковиков, захоронение датируется 1942 годом.

«С останками бойцов также нашли сапёрные лопатки, шлемы, целые патроны, медальоны. Ребята были молодые, 18—19 лет, видно, они только пришли с марша — у них не было предрассудка, что медальон нельзя заполнять, чтобы не умереть», — заявил в беседе с ТАСС заместитель руководителя воронежского поискового объединения «Патриот» Александр Колбешкин.

Он рассказал, что захоронить бойцов в 1942 году не успели.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Смоленской области обнаружены останки 15 участников Великой Отечественной войны и три медальона.