В Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну
- © pixabay.com
По словам поисковиков, захоронение датируется 1942 годом.
«С останками бойцов также нашли сапёрные лопатки, шлемы, целые патроны, медальоны. Ребята были молодые, 18—19 лет, видно, они только пришли с марша — у них не было предрассудка, что медальон нельзя заполнять, чтобы не умереть», — заявил в беседе с ТАСС заместитель руководителя воронежского поискового объединения «Патриот» Александр Колбешкин.
Он рассказал, что захоронить бойцов в 1942 году не успели.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Смоленской области обнаружены останки 15 участников Великой Отечественной войны и три медальона.