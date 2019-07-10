В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году

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В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году
  • РИА Новости

Находку сделали во время совместной экспедиции военнослужащих Красносельской мотострелковой бригады и поискового отряда «Советский патриот».

«Всего сейчас были найдены останки 99 красноармейцев. Но их может быть значительно больше. По предварительной оценке, до 150 человек», — уточнили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Смоленской области обнаружены останки 15 бойцов Великой Отечественной войны и три медальона. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на администрацию Можгинского района.

Медальоны принадлежали воинам 357-й Стрелковой дивизии Удмуртии. Ведётся поиск родственников.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае поисковики нашли сбитый советский самолёт с останками пилота.

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