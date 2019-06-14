В Краснодарском крае поисковики нашли сбитый советский самолёт с останками пилота

Короткая ссылка
В Темрюкском районе Краснодарского края поисковики «Кубанского плацдарма» нашли самолёт Ил-2 с останками пилота, сбитый во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодарском крае поисковики нашли сбитый советский самолёт с останками пилота
  • РИА Новости

По номеру двигателя установлена принадлежность самолёта к 765-му штурмовому авиаполку. Пилот — младший лейтенант Василий Кужелев из Орджоникидзевского (Ставропольского) края.

Из списка безвозвратных потерь следует, что 13 марта 1943 года с боевого задания в районе косы Чушка не вернулся Ил-2. Его сбила зенитная артиллерия противника. Самолёт упал в море в 800 м от берега.

Пилота наградили медалью «За отвагу». На следующий день после гибели вышел приказ о награждении его орденом Красного Знамени, уточнили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Ранее Nation News сообщал о поисках следов десантной операции 1943 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить