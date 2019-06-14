В Краснодарском крае поисковики нашли сбитый советский самолёт с останками пилота

В Темрюкском районе Краснодарского края поисковики «Кубанского плацдарма» нашли самолёт Ил-2 с останками пилота, сбитый во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По номеру двигателя установлена принадлежность самолёта к 765-му штурмовому авиаполку. Пилот — младший лейтенант Василий Кужелев из Орджоникидзевского (Ставропольского) края.

Из списка безвозвратных потерь следует, что 13 марта 1943 года с боевого задания в районе косы Чушка не вернулся Ил-2. Его сбила зенитная артиллерия противника. Самолёт упал в море в 800 м от берега.

Пилота наградили медалью «За отвагу». На следующий день после гибели вышел приказ о награждении его орденом Красного Знамени, уточнили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

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