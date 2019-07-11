Работникам таможни Домодедова предъявили обвинения в получении взяток

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Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взяток десяти сотрудникам Федеральной таможенной службы в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Работникам таможни Домодедова предъявили обвинения в получении взяток
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«По данным следствия, обвиняемые получали взятки за совершение незаконных действий в пользу лиц, уличённых в нарушении положений действующего законодательства, касающихся декларирования товаров и денежных средств», — говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко.

По данным следствия, с ноября 2018 года по март 2019 года обвиняемые получили шесть взяток в размере $1—3 тыс. за внесение в протокол об административных правонарушениях заведомо ложных сведений о сумме незадекларированной валюты и сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценностей.

Среди фигурантов уголовного дела — заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и №4 таможенного поста аэропорта Домодедово — Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь таможенных инспекторов. 

В настоящее время семеро обвиняемых арестованы, ещё трое отправлены под домашний арест.

В феврале в Москве задержали начальника отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни по обвинению в получении взятки в размере 347 тыс. рублей от представителя коммерческой организации.

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