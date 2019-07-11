Прокуратура начала проверку из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах.
Прокуратура начала проверку из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту крупного пожара рядом с ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи. В настоящее время причины пожара устанавливаются», — указывается в заявлении.

Уточняется, что на месте происшествия находится заместитель прокурора области Андрей Ганцев.

Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать. При этом сообщалось, что здание и склад загорелись у ТЭЦ в Мытищах.

Также стало известно, что при пожаре на ТЭЦ погиб один человек и 13 пострадали.

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