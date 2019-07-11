В Кремле прокомментировали выход Путина к людям в Екатеринбурге
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- РИА Новости
«Что касается выхода Путина к людям — это обычная практика. Он всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия… собираются люди и ждут его, причём иногда они стоят, ждут по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей», — сказал Песков.
По его словам, иногда во время общения Путина с людьми многие передают президенту письма или записки.
«Так было, кстати, и на этот раз», — добавил он.
Как отметил Песков, подобное общение является внеплановым мероприятием, однако «безопасность делает в таких ситуациях всё необходимое».
«Никоим образом, естественно, не мешая общению президента с гражданами», — указал он.
Путин. Кортеж. Девушка.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 июля 2019 г.
Песков о том, как было на самом деле pic.twitter.com/VDVwfZHLsN
9 июля Путин посетил Екатеринбург, где провёл встречу со студентами УРФУ.
Отъезжая от здания университета, Путин остановился и вышел поговорить с горожанами.