В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

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В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
  • РИА Новости

«Всё не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли и она пришла в себя», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, позднее Путин отдельно «остановился, чтобы поговорить с горожанами».

«Вот как было на самом деле», — подчеркнул Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что во время отъезда кортежа президента от здания Уральского федерального университета к нему «бросилась девочка», после чего вышел Путин, чтобы «помочь пострадавшей».

9 июля Путин прибыл в Екатеринбург, где провёл встречу со студентами УРФУ

Во время встречи одной из студенток стало плохо, президент попросил оказать ей помощь.

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