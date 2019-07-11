Восемь человек пострадали при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах

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Восемь человек получили травмы в результате возгорания на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах.
Восемь человек пострадали при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Как указывает агентство, площадь пожара, по последним данным, составляет 200 кв. м. При этом высота пламени достигает нескольких десятков метров.

Ранее в МЧС подтвердили данные о пожаре на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

Кадры пожара на территории ТЭЦ в Мытищах — в материале RT.

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