В Крыму во время учений высадились около 2,5 тысячи десантников

Около 2,5 тыс. военных Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в Крыму в рамках учения ВДВ и Военно-транспортной авиации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минобороны.

РИА Новости

«Более 2,4 тыс. военнослужащих… совершив перелёт на большие расстояния 40 самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации… десантировались на площадки приземления «Найманская» и «Охчи-Оба» в Крыму», — приводит РИА Новости сообщение. Указывается, что десантирование проводилось с высоты 600 метров двумя параллельными потоками. По замыслу учений, военные совершили захват объектов условного противника и уничтожили незаконное вооружённое формирование. Ранее kp.ru писал, что морская авиация ЧФ провела боевые учения в Крыму.