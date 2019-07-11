В Крыму во время учений высадились около 2,5 тысячи десантников
- РИА Новости
«Более 2,4 тыс. военнослужащих… совершив перелёт на большие расстояния 40 самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации… десантировались на площадки приземления «Найманская» и «Охчи-Оба» в Крыму», — приводит РИА Новости сообщение.
Указывается, что десантирование проводилось с высоты 600 метров двумя параллельными потоками.
По замыслу учений, военные совершили захват объектов условного противника и уничтожили незаконное вооружённое формирование.
Ранее kp.ru писал, что морская авиация ЧФ провела боевые учения в Крыму.