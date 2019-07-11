Сборная Нигерии одержала победу над ЮАР и пробилась в полуфинал Кубка африканских наций

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В матче 1/4 финала Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте, сборная Нигерии одержала победу над командой Южно-Африканской Республики со счётом 2:1.
Сборная Нигерии одержала победу над ЮАР и пробилась в полуфинал Кубка африканских наций
  • © Oliver Weiken/dpa
  • globallookpress.com

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Самуэль Чуквуэзе и защитник Уильям Труст-Эконг, точный удар которого на 89-й минуте и стал решающим в поединке.

На полуфинальной стадии КАН-2019, матчи которой состоятся в ближайшее воскресенье, 14 июля, сборная Нигерии встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар — Алжир.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций.

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