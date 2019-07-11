Сборная Нигерии одержала победу над ЮАР и пробилась в полуфинал Кубка африканских наций
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Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Самуэль Чуквуэзе и защитник Уильям Труст-Эконг, точный удар которого на 89-й минуте и стал решающим в поединке.
На полуфинальной стадии КАН-2019, матчи которой состоятся в ближайшее воскресенье, 14 июля, сборная Нигерии встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар — Алжир.
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций.