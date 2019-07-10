В Москве благоустроят территорию у станции МЦК «Лихоборы»

На севере Москвы началось благоустройство территории у станции МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Площадь территории выполнения работ — более пяти гектаров, а её протяжённость составляет два километра», — заявил он.

Как передаёт портал мэра и правительства, запланировано создание пешеходной зоны и площадки для отдыха, будут приведены в порядок тротуары.

Бирюков отметил, что на территории, прилегающей к станциям, установят около 120 новых фонарей и уличных торшеров.

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».