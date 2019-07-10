В Москве благоустроят территорию у станции МЦК «Лихоборы»

Короткая ссылка
На севере Москвы началось благоустройство территории у станции МЦК «Лихоборы» и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги.
В Москве благоустроят территорию у станции МЦК «Лихоборы»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Площадь территории выполнения работ — более пяти гектаров, а её протяжённость составляет два километра», — заявил он.

Как передаёт портал мэра и правительства, запланировано создание пешеходной зоны и площадки для отдыха, будут приведены в порядок тротуары.

Бирюков отметил, что на территории, прилегающей к станциям, установят около 120 новых фонарей и уличных торшеров.

В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить