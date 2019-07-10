В Москве благоустроят территорию у станции МЦК «Лихоборы»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Площадь территории выполнения работ — более пяти гектаров, а её протяжённость составляет два километра», — заявил он.
Как передаёт портал мэра и правительства, запланировано создание пешеходной зоны и площадки для отдыха, будут приведены в порядок тротуары.
Бирюков отметил, что на территории, прилегающей к станциям, установят около 120 новых фонарей и уличных торшеров.
В 2018 году интернет-газета «Утро.ру» сообщала о ходе строительства электродепо «Руднёво».