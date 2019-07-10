В Ростовской области обезвредили 34 боеприпаса времён Великой Отечественной войны
- ©dpchs.donland.ru
Музей планируют открыть к 75-летию Победы. На его территории разместят экспозицию военной техники, мультимедийное оборудование.
Также стало известно, что 9 июля в Туле обезвредили артиллерийские снаряды калибром 22 мм и 76 мм. Их нашли в Алексине, передаёт kp.ru.
Работы провели сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.
Ранее сообщалось, что в Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.