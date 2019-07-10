Во время строительства исторического комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области обезвредили 34 боеприпаса времён Великой Отечественной войны, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональный Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Музей планируют открыть к 75-летию Победы. На его территории разместят экспозицию военной техники, мультимедийное оборудование.

Также стало известно, что 9 июля в Туле обезвредили артиллерийские снаряды калибром 22 мм и 76 мм. Их нашли в Алексине, передаёт kp.ru.

Работы провели сотрудники подразделения поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ Управления противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.