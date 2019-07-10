На Ивановском мусоросортировочном заводе запустили новую линию
- РИА Новости
В запуске принял участие генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он также встретился с губернатором Станиславом Воскресенским.
«Объекты производят очень хорошее впечатление, потому что здесь заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и сбалансированных инвестиций», — заявил Буцаев.
Новая линия сможет обрабатывать 100 тыс. тонн отходов в год. Таким образом, общая мощность завода составит 250 тыс. тонн.
Ранее URA.RU сообщало, что тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменён с 1 июля.