На Ивановском мусоросортировочном заводе запустили новую линию

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На Ивановском мусоросортировочном заводе заработала новая линия, сообщает телеканал «360».
На Ивановском мусоросортировочном заводе запустили новую линию
  • РИА Новости

В запуске принял участие генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он также встретился с губернатором Станиславом Воскресенским.

«Объекты производят очень хорошее впечатление, потому что здесь заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и сбалансированных инвестиций», — заявил Буцаев.

Новая линия сможет обрабатывать 100 тыс. тонн отходов в год. Таким образом, общая мощность завода составит 250 тыс. тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменён с 1 июля.

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