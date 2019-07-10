СМИ: В России могут разрешить онлайн-продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями

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В России могут официально разрешить онлайн-продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями, сообщают «Известия».
СМИ: В России могут разрешить онлайн-продажу ювелирных изделий с драгоценными камнями
  • ©Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
  • globallookpress.com

Соответствующий проект правительственного постановления разместил Минфин для общественного обсуждения.

Из документа следует, что поправки вносятся в постановление «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом». Они будут однозначно трактовать возможность реализовывать драгоценности в интернете.

Как заявили в пресс-службе Роскомнадзора, в настоящее время заблокировано пять сайтов онлайн-магазинов, где дистанционно продавали ювелирную продукцию.

Профессиональные предпринимательские сообщества и организации не раз обращались в Минфин и просили исключить из списка запрещённых к продаже в интернете товаров ювелирные изделия из драгоценных металлов или камней, пояснили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году СМИ сообщали, что Минэкономразвития согласовало проект по легализации продажи ювелирных изделий в интернете.

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