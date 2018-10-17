СМИ: Минэкономразвития согласовало проект по легализации продажи ювелирных изделий в интернете

Минэкономразвития согласовало с ведомствами проект указа президента России, легализующего продажу ювелирных изделий в интернете, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ближайшем будущем документ направят в правительство. После одобрения кабмина проект должен получить заключение государственно-правового управления президента и может быть подписан главой государства.

На данный момент в регулировании такой торговли существует юридическая коллизия. К примеру, в правилах продажи товаров дистанционным способом указано, что в интернете ограничен оборот продукции из списка запрещённой к свободной реализации. Последний содержится в указе президента, в частности, там есть драгметаллы и изделия из них. За нарушение правил грозит ответственность — административная или уголовная.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин внёс в правительство России законопроект о продаже алкоголя в интернете.