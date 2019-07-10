Состояние избитой в Ингушетии девочки стабилизировалось
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«На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось, маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но ещё не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке», — говорится в сообщении.
При этом отмечается полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.
Кроме того, чёткой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции, рассказали в медучреждении.
4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Затем её перевезли на лечение в Москву.
По подозрению в избиении девочки арестована её тётя.