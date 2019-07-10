Состояние избитой в Ингушетии девочки стабилизировалось

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Состояние семилетней девочки, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, стабилизировалось. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Состояние избитой в Ингушетии девочки стабилизировалось
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось, маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но ещё не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке», — говорится в сообщении.

При этом отмечается полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.

Кроме того, чёткой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции, рассказали в медучреждении.

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Затем её перевезли на лечение в Москву.

По подозрению в избиении девочки арестована её тётя.

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