Состояние избитой в Ингушетии девочки стабилизировалось

Состояние семилетней девочки, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, стабилизировалось. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

«На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось, маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но ещё не устойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке», — говорится в сообщении.

При этом отмечается полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти.

Кроме того, чёткой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье ещё нет, что важно для определения уровня резекции, рассказали в медучреждении.

4 июля ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Затем её перевезли на лечение в Москву.

По подозрению в избиении девочки арестована её тётя.