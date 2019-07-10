Дело возбуждено по факту крупного хищения у Московского метрополитена

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России по столице.
Дело возбуждено по факту крупного хищения у Московского метрополитена
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2013—2014 годах неустановленные сотрудники АО «Триада-Холдинг» похитили деньги, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов.

Как отмечается, они причинили ущерб в особо крупном размере. Также следователи намерены проверить действия сотрудников ГУП, которые допустили халатность.

В конце июня 2017 года СК возбудил дело о хищении 2 млн рублей у Московского метрополитена. 

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