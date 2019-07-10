Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных

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Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.

«Мы написали в правительство письмо о необходимости создания хотя бы двух центров передержки диких животных в России», — цитирует её РИА Новости.

По словам Радионовой, письма с просьбой предложить решения вопроса передержки и реабилитации диких животных также были отправлены губернаторам.

«Никто мне на эти письма не ответил», — уточнила она.

В мае Newinform сообщал, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в посёлке Репино четырёх ластоногих перевели на последний этап процесса реабилитации. 

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