Форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде
- РИА Новости
Среди направлений первой смены — театральное, интеллектуальные игры, формирование предпринимательских навыков.
Главная тема второй смены — развитие добровольчества. Кроме того, запланированы межрегиональный слёт молодых профсоюзных лидеров и молодёжный морехозяйственный форум.
Третья смена предназначена для школьников, она носит общеразвивающий характер и познакомит гостей с различными направлениями молодёжной политики.
Ранее «Ридус» сообщал о всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.