Молодёжный образовательный форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде, сообщает «Янтарный край».

Среди направлений первой смены — театральное, интеллектуальные игры, формирование предпринимательских навыков.

Главная тема второй смены — развитие добровольчества. Кроме того, запланированы межрегиональный слёт молодых профсоюзных лидеров и молодёжный морехозяйственный форум.

Третья смена предназначена для школьников, она носит общеразвивающий характер и познакомит гостей с различными направлениями молодёжной политики.

Ранее «Ридус» сообщал о всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.