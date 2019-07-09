Форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде

Короткая ссылка
Молодёжный образовательный форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде, сообщает «Янтарный край».
Форум «Балтийский Артек» откроется 10 июля в Калининграде
  • РИА Новости

Среди направлений первой смены — театральное, интеллектуальные игры, формирование предпринимательских навыков.

Главная тема второй смены — развитие добровольчества. Кроме того, запланированы межрегиональный слёт молодых профсоюзных лидеров и молодёжный морехозяйственный форум.

Третья смена предназначена для школьников, она носит общеразвивающий характер и познакомит гостей с различными направлениями молодёжной политики.

Ранее «Ридус» сообщал о всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить