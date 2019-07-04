Форум «Территория смыслов» откроется 5 июля в Подмосковье

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» будет проходить в подмосковном Солнечногорске с 5 июля до 20 августа, сообщает «Ридус».

Ожидается около шести тысяч участников на шести тематических сменах.

Запланированы программы личностного развития, встречи с федеральными министрами, а также с экспертами и политиками.

«Если сказать коротко, то «Территория смыслов» — это ознакомление, понимание и анализ чужого опыта для создания своего», — сказал общественный советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Матвей Навдаев, программный директор форума.

Ранее ФАН сообщало, что в Крыму открылся международный молодёжный и экспертный форум «Форос-2019».