Форум «Территория смыслов» откроется 5 июля в Подмосковье
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Ожидается около шести тысяч участников на шести тематических сменах.
Запланированы программы личностного развития, встречи с федеральными министрами, а также с экспертами и политиками.
«Если сказать коротко, то «Территория смыслов» — это ознакомление, понимание и анализ чужого опыта для создания своего», — сказал общественный советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Матвей Навдаев, программный директор форума.
Ранее ФАН сообщало, что в Крыму открылся международный молодёжный и экспертный форум «Форос-2019».