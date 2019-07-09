Полицейские вернули жительнице Архангельска забытый в автобусе миллион рублей
- РИА Новости
57-летняя женщина сняла со счёта в банке крупную сумму на покупку квартиры, после чего села в рейсовый автобус и проехала несколько остановок. По невнимательности она оставила пакет с деньгами и документами в салоне.
После обнаружения пропажи женщина обратилась в дежурную часть. Она смогла назвать только номер автобусного маршрута.
Сотрудники полиции с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» установили автобусы, работавшие в тот момент на линии. Затем они связались с диспетчерской службой, а через неё — с кондукторами. Одна из них заявила, что в салоне оставили пакет, похожий по описанию.
К автобусу направили наряд патрульно-постовой службы. Деньги и документы вернули пассажирке.
Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал, что делать при утере багажа.