Полицейские вернули жительнице Архангельска забытый в автобусе миллион рублей

Полицейские нашли и вернули жительнице Архангельска забытые в автобусе 1,2 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

57-летняя женщина сняла со счёта в банке крупную сумму на покупку квартиры, после чего села в рейсовый автобус и проехала несколько остановок. По невнимательности она оставила пакет с деньгами и документами в салоне.

После обнаружения пропажи женщина обратилась в дежурную часть. Она смогла назвать только номер автобусного маршрута.

Сотрудники полиции с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» установили автобусы, работавшие в тот момент на линии. Затем они связались с диспетчерской службой, а через неё — с кондукторами. Одна из них заявила, что в салоне оставили пакет, похожий по описанию.

К автобусу направили наряд патрульно-постовой службы. Деньги и документы вернули пассажирке.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал, что делать при утере багажа.