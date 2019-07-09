Полицейские вернули жительнице Архангельска забытый в автобусе миллион рублей

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Полицейские нашли и вернули жительнице Архангельска забытые в автобусе 1,2 млн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Полицейские вернули жительнице Архангельска забытый в автобусе миллион рублей
  • РИА Новости

57-летняя женщина сняла со счёта в банке крупную сумму на покупку квартиры, после чего села в рейсовый автобус и проехала несколько остановок. По невнимательности она оставила пакет с деньгами и документами в салоне.

После обнаружения пропажи женщина обратилась в дежурную часть. Она смогла назвать только номер автобусного маршрута.

Сотрудники полиции с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» установили автобусы, работавшие в тот момент на линии. Затем они связались с диспетчерской службой, а через неё — с кондукторами. Одна из них заявила, что в салоне оставили пакет, похожий по описанию.

К автобусу направили наряд патрульно-постовой службы. Деньги и документы вернули пассажирке.

Ранее начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал, что делать при утере багажа.

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