В транспортной полиции рассказали, что делать при утере багажа

Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал, что делать при утере багажа.

«Пассажиры могут утратить, потерять, забыть свои вещи непосредственно в поезде или самолёте, либо люди могут не обнаружить своих вещей в багаже после его получения. Совет такой: незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, в транспортную полицию, в территориальную полицию», — заявил он.

По его словам, объекты транспорта технически хорошо оснащены видеосистемами, что помогает определять злоумышленников.

Что касается находок, то обычно их сдают в комнаты невостребованных вещей и багажа.

«Процент раскрываемости краж в нашем управлении — 52%», — добавил Калинкин.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник аэропорта Толмачёво предстанет перед судом за кражу из багажа.