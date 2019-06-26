В транспортной полиции рассказали, что делать при утере багажа

Короткая ссылка
Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин в беседе с НСН рассказал, что делать при утере багажа.
В транспортной полиции рассказали, что делать при утере багажа
  • © pixabay.com

«Пассажиры могут утратить, потерять, забыть свои вещи непосредственно в поезде или самолёте, либо люди могут не обнаружить своих вещей в багаже после его получения. Совет такой: незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, в транспортную полицию, в территориальную полицию», — заявил он.

По его словам, объекты транспорта технически хорошо оснащены видеосистемами, что помогает определять злоумышленников.

Что касается находок, то обычно их сдают в комнаты невостребованных вещей и багажа.

«Процент раскрываемости краж в нашем управлении — 52%», — добавил Калинкин.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник аэропорта Толмачёво предстанет перед судом за кражу из багажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить