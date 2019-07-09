В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели подростка в реке
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Инцидент произошёл недалеко от посёлка Целинный Светлинского района.
По имеющимся данным, школьница пошла на водоём с тремя подругами. Плавать она не умела.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшей», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке.