В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели подростка в реке

В Оренбургской области организовали проверку по факту гибели 14-летней девочки в реке Буруктал, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.

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Инцидент произошёл недалеко от посёлка Целинный Светлинского района. По имеющимся данным, школьница пошла на водоём с тремя подругами. Плавать она не умела. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшей», — заявили в ведомстве. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке.