В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели подростка в реке

Короткая ссылка
В Оренбургской области организовали проверку по факту гибели 14-летней девочки в реке Буруктал, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Оренбургской области проводят проверку по факту гибели подростка в реке
  • © Следственный комитет РФ

Инцидент произошёл недалеко от посёлка Целинный Светлинского района.

По имеющимся данным, школьница пошла на водоём с тремя подругами. Плавать она не умела.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшей», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее издание RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростове-на-Дону проводят проверку по факту гибели подростка на реке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить