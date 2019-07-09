В Москве планируют создать единую диспетчерскую службу соцучреждений
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Об этом стало известно на публичном представлении закупок Департамента труда и соцзащиты населения. Оно состоялось на площадке Московской торгово-промышленной палаты. Организатор встречи поставщиков и заказчиков — Департамент по конкурентной политике.
«Многие из тех соцобъектов, на которых победителю придётся следить за состоянием инженерных систем, являются учреждениями с круглосуточным пребыванием людей. Поэтому к техническому обслуживанию таких зданий будут предъявляться повышенные требования», — заявил глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Ранее RIA56 сообщало, что систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Оренбургской области планируют внедрить в 2021 году.