Москалькова выразила недоумение после слов священника о «женском уме»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала мнение главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о «слабых» умственных способностях женщин.

«(Подобное мнение. — RT) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, — женщины», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Кроме того, как указала омбудсмен, в правоохранительной системе страны, в частности в следственных органах, большая часть сотрудников — женщины.

«Пусть Господь простит ему его высказывание», — заключила она.

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал свои слова о том, что «женщины слабее умом мужчин».