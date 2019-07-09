Москалькова выразила недоумение после слов священника о «женском уме»
- РИА Новости
«(Подобное мнение. — RT) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, — женщины», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Кроме того, как указала омбудсмен, в правоохранительной системе страны, в частности в следственных органах, большая часть сотрудников — женщины.
«Пусть Господь простит ему его высказывание», — заключила она.
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал свои слова о том, что «женщины слабее умом мужчин».