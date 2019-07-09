Парк усадьбы Люблино планируют открыть до конца лета

Парк усадьбы Люблино планируют открыть для посещения до конца лета, сообщает сайт «Москва 24».

В настоящее время на территории площадью 36,8 га продолжаются работы по комплексному благоустройству.

«В парке уже появилась новая набережная вдоль Люблинского пруда, построили павильон для проведения праздников и свадеб, откуда открывается вид на пруд, полностью готов павильон лодочной станции и причал», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В центральной части завершается создание амфитеатра и танцплощадки.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».