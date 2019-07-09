Парк усадьбы Люблино планируют открыть до конца лета
- © Комплекс городского хозяйства Москвы
В настоящее время на территории площадью 36,8 га продолжаются работы по комплексному благоустройству.
«В парке уже появилась новая набережная вдоль Люблинского пруда, построили павильон для проведения праздников и свадеб, откуда открывается вид на пруд, полностью готов павильон лодочной станции и причал», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
В центральной части завершается создание амфитеатра и танцплощадки.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья».