В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоповещение при ЧС

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за неоповещение при чрезвычайных ситуациях, передаёт ФАН.
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за неоповещение при ЧС
  • © duma.gov.ru

«Мы все переживаем и следим внимательно за ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области, в Сибири. Соболезнуем родным и близким погибших. Мы видим, что многое делается, чтобы восстановить жильё, возможность нормально жить и работать», — заявил он.

Тем не менее, по его словам, остаются вопросы.

Как отметил Миронов, депутаты внимательно рассмотрят данную ситуацию и, вероятно, внесут изменения в Уголовный кодекс России, чтобы была реальная ответственность за неинформирование и непредотвращение таких ситуаций.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Иркутской области.

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