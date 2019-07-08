СМИ: Муж кассирши банка из Салавата проиграл украденные ею средства

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Супруг женщины, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей в банке в Салавате, сообщил, что проиграл украденные женой средства, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи в сборе денег, чтобы вернуть (их. — RT) банку», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Казани сотрудники МВД и ФСБ России задержали сбежавшую вместе с семьёй кассира «Россельхозбанка» Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении у кредитной организации более 20 млн рублей.

В настоящее время она арестована.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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