СМИ: Муж кассирши банка из Салавата проиграл украденные ею средства
«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи в сборе денег, чтобы вернуть (их. — RT) банку», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в Казани сотрудники МВД и ФСБ России задержали сбежавшую вместе с семьёй кассира «Россельхозбанка» Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении у кредитной организации более 20 млн рублей.
В настоящее время она арестована.
Подробнее о ситуации — в материале RT.