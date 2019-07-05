В Казани задержали подозреваемую в хищении 20 млн рублей кассиршу

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании кассирши, которую подозревают в хищении 20 млн рублей у банка в Салавате.

Как сообщает РИА Новости, подозреваемую задержали на съёмной квартире.

В настоящее время с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия.

При это отмечается, что местонахождение похищенных денег пока неизвестно, а также полицейские продолжают искать дочерей и мужа кассирши.

В апреле в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды.