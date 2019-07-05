В Казани задержали подозреваемую в хищении 20 млн рублей кассиршу
Как сообщает РИА Новости, подозреваемую задержали на съёмной квартире.
В настоящее время с ней проводят необходимые оперативно-следственные действия.
При это отмечается, что местонахождение похищенных денег пока неизвестно, а также полицейские продолжают искать дочерей и мужа кассирши.
В апреле в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды.