В Ленинградской области задержали подозреваемого в организации финпирамиды
- РИА Новости
«2 апреля сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Петербурга, который подозревается в том, что под видом сберегательного кооператива присваивал деньги его пайщиков», — приводит сообщение пресс-службы kp.ru.
Отмечается, что от действий подозреваемого в мошенничестве мужчины пострадали 120 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В январе progorod43.ru сообщал, что в Уфе задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды в Кирове.