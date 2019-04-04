В Ленинградской области задержали подозреваемого в организации финпирамиды

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«2 апреля сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Петербурга, который подозревается в том, что под видом сберегательного кооператива присваивал деньги его пайщиков», — приводит сообщение пресс-службы kp.ru.

Отмечается, что от действий подозреваемого в мошенничестве мужчины пострадали 120 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В январе progorod43.ru сообщал, что в Уфе задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды в Кирове.