В Ленинградской области задержали подозреваемого в организации финпирамиды

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В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Ленинградской области задержали подозреваемого в организации финпирамиды
  • РИА Новости

«2 апреля сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Петербурга, который подозревается в том, что под видом сберегательного кооператива присваивал деньги его пайщиков», — приводит сообщение пресс-службы kp.ru.

Отмечается, что от действий подозреваемого в мошенничестве мужчины пострадали 120 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В январе progorod43.ru сообщал, что в Уфе задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды в Кирове.

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