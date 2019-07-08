В Севастополе пресекли работу мастерской по производству поддельных документов

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В Севастополе пресекли деятельность мастерской, занимавшейся изготовлением поддельных документов.
В Севастополе пресекли работу мастерской по производству поддельных документов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Подозреваемый с 2016 года вёл работу по изготовлению документов различных органов и ведомств России, стран СНГ, а также СССР. Бланки он закупал на одном из запрещённых сайтов. Штампы и печати изготавливал самостоятельно.

«Сбыт поддельных документов уроженец Свердловска осуществлял по всей России с использованием мер конспирации», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины завели уголовное дело.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием.

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