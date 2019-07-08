В Совфеде оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков

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Председатель Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
В Совфеде оценили возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков
  • © pixabay.com

«Мы неслучайно приняли эту норму, мы пошли на эти ограничения по понятным причинам. Я не думаю, что мы будем отступать, потому что тогда придётся отступать по табаку и алкоголю», — заявил он.

По его словам, уже сложилось общественное мнение, хорошо отреагировали родители, так что уходить от этого не нужно.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с сайтом «Москва 24» высказал мнение, что любые меры, направленные на повышение алкоголизации населения, не полезны.

«И они находятся не в русле концепции алкогольной политики страны... В июне президент подписал указ «О стратегии развития здравоохранения в РФ» до 2025 года, где одним из пунктов значится снижение потребления алкоголя до восьми литров на человека», — отметил депутат.

Ранее депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал возможность снятия запрета на производство и оборот алкоэнергетиков.

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