Колокольцев и Воробьёв посетили отдел МВД по вопросам миграции в Люберцах

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили отдел по вопросам миграции межмуниципального управления МВД «Люберецкое».
Колокольцев и Воробьёв посетили отдел МВД по вопросам миграции в Люберцах
  • © Пресс-служба Губернатора и Правительства МО

Как отметил Колокольцев, основная задача органов внутренних дел — повышение качества оказания услуг, своевременность, сокращение очередей.

«Мы сегодня убедились с руководителем Московской области, что созданы все необходимые условия для того, чтобы максимально быстро и качественно обслуживать население, иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставлять им всю необходимую помощь для оформления», — сказал он.

Со своей стороны, Воробьёв заявил, что такие центры важны для Подмосковья.

Ранее Колокольцев провёл оперативное совещание с руководством ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и МВД по Республике Дагестан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить