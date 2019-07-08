Колокольцев и Воробьёв посетили отдел МВД по вопросам миграции в Люберцах

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили отдел по вопросам миграции межмуниципального управления МВД «Люберецкое».

Как отметил Колокольцев, основная задача органов внутренних дел — повышение качества оказания услуг, своевременность, сокращение очередей.

«Мы сегодня убедились с руководителем Московской области, что созданы все необходимые условия для того, чтобы максимально быстро и качественно обслуживать население, иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставлять им всю необходимую помощь для оформления», — сказал он.

Со своей стороны, Воробьёв заявил, что такие центры важны для Подмосковья.

Ранее Колокольцев провёл оперативное совещание с руководством ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и МВД по Республике Дагестан.