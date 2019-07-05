Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Дагестан.

В Махачкале он провёл оперативное совещание с руководством ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и МВД по Республике Дагестан.

«Министр поручил реализовать комплекс дополнительных мероприятий по противодействию организованной преступности, экстремизму, коррупции, незаконному обороту оружия и боеприпасов, обеспечению безопасности в общественных местах, повышению качества предоставляемых государственных услуг», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Колокольцев осмотрел помещения Медико-санитарной части МВД по региону, пообщался с персоналом и сотрудниками органов внутренних дел, находящимися на реабилитации.

Ранее Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении.