Колокольцев прибыл в Дагестан

Короткая ссылка
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Дагестан.
Колокольцев прибыл в Дагестан
  • РИА Новости

В Махачкале он провёл оперативное совещание с руководством ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и МВД по Республике Дагестан.

«Министр поручил реализовать комплекс дополнительных мероприятий по противодействию организованной преступности, экстремизму, коррупции, незаконному обороту оружия и боеприпасов, обеспечению безопасности в общественных местах, повышению качества предоставляемых государственных услуг», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Колокольцев осмотрел помещения Медико-санитарной части МВД по региону, пообщался с персоналом и сотрудниками органов внутренних дел, находящимися на реабилитации.

Ранее Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить