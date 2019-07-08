Эксперт прокомментировал исследование о рынке поддельных люксовых товаров в России

Руководитель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что рынок поддельных люксовых товаров в России превысил по обороту легальный.

«Для его роста есть две основные причины. Первая — снижающаяся покупательская способность, вторая — люди, ранее покупавшие оригиналы, начали смотреть в сторону подделок», — заявил он.

Как отметил эксперт, спрос на «реплики» есть, поскольку граждане хотят выглядеть состоятельными и модными, но на это им не хватает средств.

По словам Павлова, есть даже случаи, когда к оригиналам подмешивают подделки, а покупатели думают, что приобрели настоящую вещь.

«По нашим наблюдениям, рост продаж подделок усилился, но не в разы. Мы фиксируем лишь небольшое увеличение», — добавил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования BrandMonitor сообщала, что годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров оценивается в 280 млрд рублей, а легальный сегмент — примерно в 250 млрд.