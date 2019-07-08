СМИ: Цены на авиабилеты с пересадками в Грузию выросли на 13%

Цены на авиабилеты с пересадками в Грузию выросли на 13%, сообщают «Известия».

По данным Biletix, средний чек на билеты туда-обратно подорожал с 15,8 тыс. до 17,9 тыс. рублей.

Как утверждают в сервисах бронирования, спрос упал на 20—30%.

В Aviasales отметили, что путешественники из России по-прежнему интересуются полётами в Грузию, но спрос существенно снизился. С момента появления новостей об отмене прямого авиасообщения билеты подорожали в среднем на 2—3 тыс. рублей в одну сторону, рассказал представитель сервиса Янис Дзенис.

В «Туту.ру» заявили, что до 90% купленных на июль билетов представляют прямые рейсы Москва — Тбилиси.

22 июня представитель пресс-службы Ростуризма в беседе с РИА Новости рассказал, что авиабилеты в Грузию вплоть до Нового года приобрели около 3,5 тыс. человек.