В Чунском районе Иркутской области введён режим ЧС из-за пожаров

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В Чунском районе Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации из-за роста количества лесных пожаров.
В Чунском районе Иркутской области введён режим ЧС из-за пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте администрации района. 

«Общее количество лесных пожаров достигло 42. По состоянию на утро понедельника, 8 июля, в лесах района действуют три пожара общей площадью около 8,2 тыс. гектаров. Самым крупным и давним (с 23 июня) из них по-прежнему остаётся пожар в арендной базе ООО «Прайм Форест» вблизи Червянки», — говорится в сообщении. 

По данным администрации, почти все возгорания произошли по причине грозы. В тушении принимают участие 115 человек и 46 единиц техники. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, в Иркутской области зафиксировано 114 лесных пожаров, горит более 75 тыс. гектаров леса. 

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