Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась, уровень воды в реках падает. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«На сегодняшний день паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах стабилизировалась. Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в своё русло», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально значимых объектов на территории края нет.

В кабмине отметили, что идёт работа по откачке воды на придомовых территориях и в подвальных помещениях, восстанавливается инфраструктура.

Паводковая ситуация осложнилась на востоке региона из-за дождей. В Канске ввели режим ЧС.