Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась
- РИА Новости
«На сегодняшний день паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах стабилизировалась. Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в своё русло», — говорится в сообщении.
Как отмечается, подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально значимых объектов на территории края нет.
В кабмине отметили, что идёт работа по откачке воды на придомовых территориях и в подвальных помещениях, восстанавливается инфраструктура.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке региона из-за дождей. В Канске ввели режим ЧС.