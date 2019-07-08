Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась

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Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась, уровень воды в реках падает. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась
  • РИА Новости

«На сегодняшний день паводковая ситуация в Абанском и Богучанском районах стабилизировалась. Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в своё русло», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально значимых объектов на территории края нет.

В кабмине отметили, что идёт работа по откачке воды на придомовых территориях и в подвальных помещениях, восстанавливается инфраструктура.

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