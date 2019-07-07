Два человека пострадали при взрыве газа в ресторане в Ростове-на-Дону

Два человека получили травмы в результате взрыва баллона с газом на крыше ресторана в центре Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что баллон с фреоном взорвался на крыше здания по адресу проспект Буденновский 23а в 23:28 мск.

«Пострадали двое рабочих, чинивших систему кондиционирования ресторана. Конструкции здания не пострадали, частично пострадал подвесной потолок», — указывает агентство.

Уточняется, что пятеро работников ресторана, находившихся в помещении, не пострадали в результате взрыва.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.