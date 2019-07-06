На территории госпиталя им. Бурденко в Москве произошёл пожар

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На территории военного госпиталя имени Бурденко в столице произошло возгорание. Отмечается, что к настоящему времени пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Возгорание произошло на первом этаже в двухэтажном реконструированном здании... В 21:59 пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

При этом, как уточняет РИА Новости, в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что задымление произошло в подсобном помещении реконструируемого отдельно стоящего здания.

В начале июля URA.RU передавало, что из жилого дома в Нижневартовске эвакуировали 66 человек из-за пожара.

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