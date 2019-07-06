В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину
- РИА Новости
РИА Новости уточняет, что задержание произошло в районе Патриарших прудов.
Как указала Дыгало, на просьбу инспектора МАДИ представиться, мужчина ответил, что «работает с ГИБДД», предъявив поддельное удостоверение.
Впоследствии прибывшие на место сотрудники полиции доставили лжеинспектора в отделение.
По словам очевидцев, «представитель ЦОДД» занимался вымогательством, выписывая владельцам транспортных средств штрафы за неправильную парковку.
В связи с этим Дыгало напомнила, что инспекторы могут лишь выписывать протокол об административном правонарушении, они не имеют права взимать денежные средства за нарушения ПДД на месте фиксации подобных случаев.
Ранее в ЦОДД рассказали, владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.