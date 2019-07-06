В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину

Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

РИА Новости уточняет, что задержание произошло в районе Патриарших прудов.

Как указала Дыгало, на просьбу инспектора МАДИ представиться, мужчина ответил, что «работает с ГИБДД», предъявив поддельное удостоверение.

Впоследствии прибывшие на место сотрудники полиции доставили лжеинспектора в отделение.

По словам очевидцев, «представитель ЦОДД» занимался вымогательством, выписывая владельцам транспортных средств штрафы за неправильную парковку.

В связи с этим Дыгало напомнила, что инспекторы могут лишь выписывать протокол об административном правонарушении, они не имеют права взимать денежные средства за нарушения ПДД на месте фиксации подобных случаев.

Ранее в ЦОДД рассказали, владельцы каких автомобилей чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.