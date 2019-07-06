Прокуратура завела дела на перевозчика после ЧП с судном в Чёрном море

Прокуратура завела административные дела в отношении предпринимателя, который перевозил людей на катере в Чёрном море после ЧП вблизи посёлка Джубга, в результате которого погибли два человека.

«Южной транспортной прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по факту осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии», — сказал РИА Новости заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

По его словам, проверяется соблюдение требований безопасности базой для стоянки судов и службой капитана порта.

Ранее в прокуратуре заявили, что капитан прогулочного катера, перевернувшегося в Чёрном море, не имел лицензии на перевозку пассажиров.

5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 м от берега перевернулся прогулочный катер. По уточнённым данным, на борту судна находились 55 человек.

В результате случившегося двое из них погибли, возбуждено уголовное дело.