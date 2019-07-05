На Урале экс-сотрудница главпочтамта предстанет перед судом по делу о присвоении лотерейных билетов

Экс-руководитель отдела продаж главпочтамта Екатеринбурга предстанет перед судом по делу о присвоении лотерейных билетов, которые должна была сдавать. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По версии следователей, в 2017—2018 годах сотрудница присваивала нереализованные лотерейные билеты, поступавшие в отдел продаж для уничтожения, — всего почти 21,4 тыс. билетов стоимостью 100 рублей каждый.

Женщина регулярно выигрывала по присвоенным билетам деньги. Точная сумма выигрыша не установлена.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу. Женщина вину полностью признала и раскаялась. Материалы дела переданы в суд», — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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