Жителя Новосибирска приговорили в Калининграде почти к 18 годам по делу о мошенничестве
- РИА Новости
Установлено, что мужчина похитил более 8 млн рублей.
Весной 2018 года он, отбывая наказание в одной из колоний Ленинградской области, звонил потерпевшим и сообщал ложную информацию о совершении их родственниками ДТП. Затем злоумышленник требовал перевести деньги на его счёт.
Всего от действий мужчины пострадал 41 человек.
Наказание обвиняемый будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Вердикт в силу пока не вступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перед судом предстанут мошенники, обвиняемые в установке газоанализаторов по завышенной цене.