Жителя Новосибирска приговорили в Калининграде почти к 18 годам по делу о мошенничестве

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Жителя Новосибирска приговорили в Калининграде к 17 годам и десяти месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда.
Жителя Новосибирска приговорили в Калининграде почти к 18 годам по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Установлено, что мужчина похитил более 8 млн рублей.

Весной 2018 года он, отбывая наказание в одной из колоний Ленинградской области, звонил потерпевшим и сообщал ложную информацию о совершении их родственниками ДТП. Затем злоумышленник требовал перевести деньги на его счёт.

Всего от действий мужчины пострадал 41 человек.

Наказание обвиняемый будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Вердикт в силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перед судом предстанут мошенники, обвиняемые в установке газоанализаторов по завышенной цене.

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