В Свердловской области завели дело по факту травмирования семимесячного ребёнка
- РИА Новости
Статья — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Инцидент произошёл 17 марта 2019 года. С крыши жилого дома в Верхних Сергах на коляску с ребёнком упала наледь.
Также стало известно, что Ленинский районный суд Нижнего Новгорода начал рассматривать дело о падении глыбы льда на двух малолетних детей. Об этом информирует NewsNN.ru со ссылкой на суд.
Обвиняемый — директор организации по обслуживанию жилищного фонда. От занимаемой должности он отстранён.
Следующее заседание состоится 12 августа.
В апреле сообщалось, что два человека пострадали в результате падения снега с навеса в Екатеринбурге.