В Свердловской области завели дело по факту травмирования семимесячного ребёнка

Короткая ссылка
В Свердловской области завели уголовное дело по факту травмирования семимесячного ребёнка, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В Свердловской области завели дело по факту травмирования семимесячного ребёнка
  • РИА Новости

Статья — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Инцидент произошёл 17 марта 2019 года. С крыши жилого дома в Верхних Сергах на коляску с ребёнком упала наледь.

Также стало известно, что Ленинский районный суд Нижнего Новгорода начал рассматривать дело о падении глыбы льда на двух малолетних детей. Об этом информирует NewsNN.ru со ссылкой на суд.

Обвиняемый — директор организации по обслуживанию жилищного фонда. От занимаемой должности он отстранён.

Следующее заседание состоится 12 августа.

В апреле сообщалось, что два человека пострадали в результате падения снега с навеса в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить