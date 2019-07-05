В Свердловской области завели дело по факту травмирования семимесячного ребёнка

В Свердловской области завели уголовное дело по факту травмирования семимесячного ребёнка, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Статья — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Инцидент произошёл 17 марта 2019 года. С крыши жилого дома в Верхних Сергах на коляску с ребёнком упала наледь.

Также стало известно, что Ленинский районный суд Нижнего Новгорода начал рассматривать дело о падении глыбы льда на двух малолетних детей. Об этом информирует NewsNN.ru со ссылкой на суд.

Обвиняемый — директор организации по обслуживанию жилищного фонда. От занимаемой должности он отстранён.

Следующее заседание состоится 12 августа.

В апреле сообщалось, что два человека пострадали в результате падения снега с навеса в Екатеринбурге.