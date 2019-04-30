Два человека пострадали в результате падения снега с навеса в Екатеринбурге

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Алюминиевый навес, не выдержавший тяжести снега, упал на прохожих в Екатеринбурге. Инцидент произошёл на территории мини-рынка на улице Бардина, передаёт URA.RU.
Два человека пострадали в результате падения снега с навеса в Екатеринбурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сообщение поступило в отдел полиции №4. Разобраться в случившемся поручено службе участковых уполномоченных. Известно о двух пострадавших женщинах», — заявила руководитель пресс-группы городского УМВД Ирина Каргаполова.

По её словам, одну из пострадавших медики отпустили домой после осмотра, вторая госпитализирована.

За сутки 28—29 апреля в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы снега.

Ранее progorod43.ru сообщало, что управляющую компанию в Кирове могут лишить лицензии из-за инцидента с падением наледи.

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