Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Короткая ссылка
Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение
  • © sledcom.ru

Об этом информирует СУ СК России по Тюменской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»), «а, г» ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»)», — сообщается на сайте ведомства. 

Стрелявший, а также его сообщник были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. У обвиняемого изъяты охотничье ружьё и травматический пистолет, из которого были произведены выстрелы.

В среду, 3 июля, находясь в одном из ТЦ Тюмени, обвиняемый открыл стрельбу из травматического пистолета в 40-летнего мужчину, ранив его в руку.

         

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить