Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.

Об этом информирует СУ СК России по Тюменской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»), «а, г» ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»)», — сообщается на сайте ведомства.

Стрелявший, а также его сообщник были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. У обвиняемого изъяты охотничье ружьё и травматический пистолет, из которого были произведены выстрелы.

В среду, 3 июля, находясь в одном из ТЦ Тюмени, обвиняемый открыл стрельбу из травматического пистолета в 40-летнего мужчину, ранив его в руку.