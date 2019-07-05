Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение
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Об этом информирует СУ СК России по Тюменской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»), «а, г» ч. 2 ст. 127 УК России («Незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»)», — сообщается на сайте ведомства.
Стрелявший, а также его сообщник были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий. У обвиняемого изъяты охотничье ружьё и травматический пистолет, из которого были произведены выстрелы.
В среду, 3 июля, находясь в одном из ТЦ Тюмени, обвиняемый открыл стрельбу из травматического пистолета в 40-летнего мужчину, ранив его в руку.