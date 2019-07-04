Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Кристалл» в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны
  • РИА Новости

«Сотрудниками полиции проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий, вводился план «Перехват», в результате чего установлены и доставлены участники конфликта», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин из ближнего зарубежья 1991 года рождения произвёл три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину.

По данным ведомства, полицейские изъяли травматический пистолет и охотничий карабин, в отношении участника инцидента составлены два протокола.

В результате происшествия никто не пострадал.

3 июля сообщалось, что посетитель ТЦ в Тюмени устроил стрельбу из пневматики.

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