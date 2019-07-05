Минобороны сообщило о перехвате самолёта США истребителем Су-27

В Министерстве обороны России сообщили, что российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС США Р-8А Посейдон, приблизившийся к российской границе над акваторией Чёрного моря.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что Су-27 «приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолёт-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полёта от государственной границы России».

В июне российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Чёрного и Балтийского морей.